Santa Casa encerra 1ª turma de aprendizes com efetivações e homenagens

SIGA O SCA NO

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realizou a cerimônia de encerramento da 1ª turma de jovens aprendizes, promovida pelo Núcleo de Capacitação de Pessoas da instituição. O evento contou com a presença dos gestores dos setores onde os aprendizes foram designados, celebrando a conclusão de uma jornada marcada por aprendizado, crescimento profissional e a efetivação de vários participantes.

Larissa Carvalho Vanzo Cerra, analista de RH do Núcleo de Capacitação de Pessoas, que conduziu a cerimônia, destacou a importância do programa para o desenvolvimento dos jovens e para a Santa Casa. “Nosso propósito sempre foi claro: cuidar, ensinar e valorizar. Dentro dessa perspectiva, trabalhamos para proporcionar a melhor experiência possível para os jovens. Criamos um ambiente que fosse não apenas educativo, mas também acolhedor e inspirador, onde cada um pudesse crescer e se desenvolver. Ver tantos deles sendo efetivados é uma grande conquista, tanto para os aprendizes quanto para a instituição, que acolheu esses talentos com dedicação.”

O provedor Antonio Valerio Morillas Junior também comentou sobre o impacto do programa. “Esse projeto reflete o compromisso da Santa Casa com a formação de novas gerações. Investir nos jovens é garantir um futuro promissor, tanto para eles quanto para a nossa instituição. A efetivação de vários aprendizes mostra que estamos no caminho certo, valorizando quem se dedica e cresce conosco.”

Leia Também