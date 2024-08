Santa Casa, em parceria com a empresa Sterileno, tem novo espaço para esterilização de materiais cirúrgicos

SIGA O SCA NO

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos, em razão da parceria com a empresa Sterileno, construiu um novo espaço, ampliado e modernizado, destinado ao processamento e esterilização de material cirúrgico. Com uma área mais ampla e reorganizada, o novo local amplia a capacidade do hospital em processar materiais bem como aumenta ainda mais a segurança dos pacientes cirúrgicos e dos profissionais envolvidos neste processo devido a automatização.

Segundo Sidney Alves, coordenador de Operações Externas da empresa Sterileno, a mudança visa melhorar a organização e eficiência do processo. “Com essa nova estrutura, conseguimos otimizar o fluxo dos materiais, mantendo todos os mais altos padrões de qualidade exigidos, o que reflete diretamente na segurança e agilidade dos atendimentos”, destacou.

Antonio Valerio Morillas Junior, provedor da Santa Casa, ressaltou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para o aprimoramento contínuo. “A Santa Casa tem se dedicado a oferecer o que há de melhor em termos de infraestrutura e serviços. Esse novo centro de processamento de materiais é mais uma etapa dentro do nosso compromisso de garantir a segurança e a qualidade no cuidado aos nossos pacientes”, afirmou.

