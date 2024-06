Santa Casa e IEP realizam primeiro Simpósio de Urgência e Emergência

Crédito: Comunicação Santa Casa

Na terça-feira e quarta-feira, dias 25 e 26, foi realizado o primeiro Simpósio de Urgência e Emergência do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da Santa Casa de São Carlos. O evento, destinado a todos os profissionais da área da saúde, contou com diversas palestras de renomados especialistas.

A programação de terça-feira começou às 19h, com a palestra "Sequência Rápida de Intubação", ministrada pelo Dr. Rodrigo Bolini; às 19h45, "Taquiarritmias", com o Dr. Gustavo Lourenço; e às 20h30, "Meu paciente precisa de antibiótico na urgência?", com o Dr. Roberto Muniz Jr. Na quarta-feira, 26 de junho, a programação seguiu às 19h, com a palestra "Drogas Vasoativas", com o Dr. Vicente Matinata; às 19h45, "Parada Cardiorrespiratória", com a Dra. Ana Beatriz; às 20h30, "Ventilação Mecânica", com a fisioterapeuta Me. Tamara Rodrigues; e às 21h, "Controle da hipertensão no AVC Hemorrágico", com o Dr. Lucas Bonadio.

Para o Dr. Gustavo Lourenço, médico reumatologista da Santa Casa, o evento representa uma oportunidade para discutir e aprimorar as práticas clínicas, especialmente em áreas tão críticas como a urgência e emergência. "A atualização constante e a troca de conhecimentos são essenciais para proporcionar o melhor atendimento aos nossos pacientes. Espero que as discussões e aprendizados daqui contribuam significativamente para o nosso trabalho diário e para a saúde dos nossos pacientes," ressaltou.

O gerente do IEP, André Mascaro, destaca que a Santa Casa é referência para a região no atendimento de urgência e emergência e que o evento é um marco importante para a instituição e para a comunidade de profissionais da saúde. "A troca de experiências e a atualização científica são fundamentais para garantir um atendimento de excelência aos pacientes. Estamos honrados em contar com a participação de renomados especialistas que compartilharão seu conhecimento e experiência conosco."

De acordo com o Provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, o simpósio reflete o compromisso contínuo da instituição com a excelência no atendimento à saúde e a formação de seus profissionais. "Reunir especialistas renomados para compartilhar seu conhecimento é um passo fundamental para garantir que nossa equipe esteja sempre preparada para enfrentar os desafios diários com competência e segurança. Agradeço a todos os palestrantes e participantes por contribuírem para o sucesso deste simpósio. Que este evento seja uma fonte de aprendizado e inspiração para todos nós, fortalecendo ainda mais a qualidade do atendimento que oferecemos à nossa comunidade", enalteceu o Provedor.

Para mais informações sobre o IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa, entre em contato pelo telefone (16) 3509-1307 ou (16) 99145-3255, ou através do e-mail iep@santacasasaocarlos.com.br.

