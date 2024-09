Santa Casa de São Carlos recebe R$ 700 mil para obras no Ambulatório de Especialidades

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos recebeu nesta última quinta-feira, 29, a visita da deputada estadual Thainara Faria. A parlamentar foi recepcionada pelo provedor da instituição, Antonio Valerio Morillas Junior, pelo diretor técnico, Roberto Muniz Junior, pelo assessor de relações institucionais e governamentais, Marcos Daniel Sousa, e pelos mesários Omar Casale e Luis Carlos Trevelin.

Durante a visita, Thainara percorreu as instalações do Ambulatório de Especialidades, onde o diretor técnico explicou a importância das melhorias que serão realizadas. "O ambulatório atende cerca de 5 mil pessoas por mês, oferecendo serviços especializados essenciais para a nossa cidade e região. Boa parte da fila de espera para procedimentos ortopédicos foi resolvida, mas continuamos a trabalhar para atender a demanda restante, com todos os serviços prestados integralmente pelo SUS (Sistema Único de Saúde)," destacou Dr. Roberto, reafirmando o compromisso da instituição com a saúde pública.

A deputada anunciou que os R$ 300 mil já destinados serão utilizados para a primeira fase da reforma do ambulatório, além dos R$ 70 mil já alocados para a compra de novos equipamentos. Outro destaque do encontro foi o anúncio do repasse adicional de R$ 700 mil, que será direcionado à conclusão das obras do ambulatório, um projeto que vem sendo acompanhado de perto pela parlamentar. "A Santa Casa de São Carlos é uma instituição fundamental para a saúde da nossa região, e fico feliz em poder contribuir para que os pacientes tenham acesso a um atendimento de qualidade. A reforma do ambulatório e a finalização do novo centro oncológico são passos importantes para garantir que a população seja atendida com dignidade e respeito", afirmou a deputada.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio, agradeceu o apoio da deputada e ressaltou a importância dos investimentos para o futuro da instituição. "Os recursos anunciados pela deputada Thainara são essenciais para que possamos continuar ampliando e qualificando os serviços oferecidos pela Santa Casa. Essa parceria é um exemplo de como a união de esforços pode trazer grandes benefícios para toda a população", declarou.

