Santa Casa de São Carlos recebe prêmio de destaque em captação de orgãos

Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos foi reconhecida com o prêmio de destaque em captação de órgãos durante a 3ª Edição do Encontro de Comissões Intra-hospitalares do Estado de São Paulo (ECESP), realizada no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A instituição se destacou pelo seu desempenho na doação efetiva de órgãos, reforçando seu compromisso com a vida e com a comunidade.

Segundo Tiago Clezer, coordenador de Enfermagem da Santa Casa e membro da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), o prêmio é um reflexo da dedicação de toda a equipe do hospital. "Cada membro da nossa equipe se empenha para garantir que o processo de captação de órgãos seja realizado com a máxima eficiência e respeito, proporcionando esperança e uma nova chance de vida para muitas pessoas", destacou.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, a premiação é um testemunho da excelência dos profissionais da instituição. "Parabenizo toda a equipe da Santa Casa de São Carlos por mais essa conquista. Este prêmio é um reconhecimento do compromisso da nossa instituição com a vida e com a comunidade. Continuaremos a nos dedicar para manter e aprimorar a qualidade do nosso trabalho em todas as áreas", afirmou.

