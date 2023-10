Santa Casa de São Carlos realiza homenagem para prefeito Airton Garcia e secretário Netto Donato

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou, na manhã desta terça-feira, 10, uma homenagem para o Prefeito Airton Garcia e ao Secretário Municipal de Governo, Netto Donato, pelos serviços prestados à instituição.

A cerimônia ocorreu no Auditório Alois Partel, onde o Provedor Antônio Valério Morillas Júnior entregou certificados de reconhecimento ao Secretário e à primeira-dama de São Carlos, Dra. Rosária Mazzini Cunha, que recebeu a homenagem em nome do prefeito.

Em seguida, visitaram o setor da Nefrologia e as obras do novo Centro Oncológico, que tem a previsão de ser inaugurado no primeiro semestre de 2024. Também estiveram no setor da nova UTI Neonatal, que terá 22 leitos, sendo 10 de UTI Neonatal e mais 12 de cuidados intermediários.

Netto Donato agradeceu a homenagem e destacou o momento atual da parceria entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa.

"Estamos muito alinhados e cada vez mais impulsionando todos os serviços que a Santa Casa tem feito. Há uma ótima intenção e uma boa vontade da Santa Casa, porque se não quisessem executar todos esses serviços, infelizmente, a gente ficaria de mãos atadas e não conseguiria fazer nem um terço do que a gente faz pela cidade de São Carlos", disse.

O Provedor do hospital explicou que a homenagem é justa pelos investimentos em saúde que fizeram na Santa Casa durante toda a gestão do prefeito Ailton Garcia, além da melhoria na qualidade assistencial da população ao zerar filas de cirurgias.

“É uma justa homenagem ao Netto Donato, nosso secretário de Governo, e à doutora Rosária, que representa o prefeito Airton Garcia, pelos investimentos que fizeram na Santa Casa durante toda a gestão do prefeito Airton. Tivemos uma melhoria na qualidade assistencial, filas de cirurgias foram zeradas, então essa parceria trouxe um benefício muito grande para a população de São Carlos”, disse o Provedor.

Autoridades presentes

A primeira-dama de São Carlos, Dra. Rosária Mazzini Cunha, representando o Prefeito Airton Garcia, o secretário de Municipal de Governo, Netto Donatto, a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, o secretário municipal de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus Aquino, a secretária adjunta de Saúde, Luciana Caldeira, o assessor Thiago Campione, representando o vereador Lucão Fernandes,

Por fim, o evento teve a participação dos diretores da Santa Casa, Dr. Roberto Muniz Júnior, Dra. Carolina Toniolo Zenatti e Danilo Carvalho Oliveira.

