Santa Casa de São Carlos realiza a 10ª captação de órgãos de 2024 com autorização judicial inédita

Santa Casa realizou mais uma captação de órgãos - Crédito: Divulgação

No sábado (28), a Santa Casa de São Carlos realizou a captação de rins de um homem de 43 anos, completando o 10º procedimento de 2024. O caso se destacou por ser a primeira captação de órgãos no hospital autorizada por ordem judicial.

A autorização judicial foi necessária a pedido da mãe do paciente, já que ele era casado, mas não mantinha mais contato com a esposa. Como a legislação exige a autorização do cônjuge em casos de doação, a decisão precisou ser formalizada judicialmente.

Após a morte encefálica do paciente ser constatada na sexta-feira (27), a captação foi conduzida por uma equipe especializada do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com o acompanhamento da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de São Carlos.

O coordenador da CIHDOTT, Tiago Clezer, destacou a importância de as pessoas conversarem e manifestarem para suas famílias o desejo de serem doadoras.

“A doação de órgãos é um gesto de amor e solidariedade que transforma vidas. Cada doador pode trazer uma nova chance para várias pessoas que aguardam na fila de transplante. Esse é um ato que vai além da vida e simboliza esperança para quem mais precisa,” ressaltou.

Fila para Transplante no Brasil

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, divulgados na sexta-feira (27), 76.116 pessoas aguardam por transplante no Brasil. Em 2024, já foram realizados 25.977 transplantes no país.

Doe órgãos! Salve vidas!

