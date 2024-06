Santa Casa de São Carlos inaugura ressonâncias magnéticas de última geração

Crédito: Divulgação

No mês de maio, o Centro Integrado de Diagnóstico Por Imagem (CIDI) da Santa Casa de São Carlos deu um grande passo rumo à inovação e excelência médica ao colocar em funcionamento duas novas máquinas de ressonância magnética. Equipadas com tecnologia de ponta e inteligência artificial, essas máquinas representam um avanço significativo para a instituição e para a comunidade.

De acordo com Massoud Issa Sobrinho, médico radiologista do CIDI, as novas máquinas de ressonância magnética foram premiadas com o primeiro lugar no Prêmio Mundial de Inteligência Artificial aplicada à medicina, destacando-se por sua capacidade de realizar exames com maior rapidez e qualidade de imagem. Essa tecnologia não apenas melhora a precisão diagnóstica, mas também reduz significativamente o tempo necessário para a realização dos exames, permitindo um atendimento mais ágil e eficiente. “Sem dúvida nenhuma, estamos na vanguarda tecnológica com essas máquinas de última geração. Isso agrega muita tecnologia e rapidez ao nosso hospital, que é referência em alta complexidade. É um ganho significativo para a instituição, os profissionais e, principalmente, para os pacientes”, afirmou.

Além da tecnologia avançada, as novas salas de ressonância foram projetadas com um conceito humanizado, proporcionando um ambiente mais confortável e acolhedor para os pacientes. Aliado a isso, a equipe do CIDI é altamente especializada e experiente, garantindo a excelência no atendimento e na realização dos exames. “Com a redução do tempo de exame proporcionada pela inteligência artificial, a capacidade de atendimento do CIDI mais do que dobrará, oferecendo maior agilidade nas agendas e beneficiando um número ainda maior de pacientes. As máquinas, que contam com tecnologia de ponta, estão entre as mais avançadas do mundo e agora estão disponíveis para a comunidade de São Carlos. Além disso, uma das máquinas possui o maior “túnel” do mercado, com iluminação interna, melhorando muito a qualidade do exame para pacientes claustrofóbicos, além de suportar pacientes com até 280 kg, o que é raro no mercado. Isso é inclusão”, acrescentou o médico.

Segundo o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, essa importante aquisição reflete o compromisso da instituição com a inovação e a melhoria contínua dos serviços prestados. “Com as novas máquinas de ressonância magnética, o hospital fortalece sua posição de destaque na área da saúde, proporcionando diagnósticos mais rápidos e precisos, e melhorando a qualidade de vida dos pacientes atendidos”, destacou.

