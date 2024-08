Santa Casa conquista certificação Diamond no combate ao AVC

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos conquistou a certificação Diamond do programa ESO Angels Awards. Esta é a mais alta honraria concedida pelo programa para hospitais que tratam Acidente Vascular Cerebral (AVC), representando a excelência na assistência prestada aos pacientes.

A avaliação é trimestral e é feita após registro na plataforma RES-Q (Registry of Stroke Care Quality), cujo objetivo é fomentar pesquisas relacionadas à ciência. É ofertada, desde 2018, na América Latina, pela Sociedade Iberoamericana de Doenças Cérebro Vasculares em parceria com a Organização Mundial de AVC.

Há anos, a instituição desenvolve um esforço incansável no combate ao AVC, utilizando a plataforma para avaliar os níveis de excelência a cada três meses. Essa ferramenta contabiliza os dados e realiza análises detalhadas, permitindo uma visão precisa do progresso e das áreas que necessitam de melhoria.

Segundo o neurologista e Coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa,Vitor Pugliesi, um dos principais desafios enfrentados pela equipe era garantir que os pacientes chegassem ao hospital dentro da janela de tempo adequada para receber tratamentos como trombólise ou trombectomia. Para alcançar o nível de excelência Diamond, era necessário que pelo menos 25% dos pacientes chegassem dentro dessa janela de tempo. "No último trimestre, a Santa Casa conseguiu atingir uma taxa de 31,6% de pacientes tratados com trombólise, superando a meta de 25%. Este feito notável garantiu a certificação Diamond, evidenciando a eficiência e o sucesso contínuo do trabalho realizado", enalteceu Pugliesi.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, a conquista da certificação Diamond representa mais um passo importante para o hospital, reafirmando seu compromisso com a excelência no tratamento de AVC e a dedicação de sua equipe em oferecer o melhor atendimento à comunidade. "Este reconhecimento é fruto de um esforço conjunto e da dedicação de toda a equipe da Santa Casa. Estamos extremamente orgulhosos deste resultado e continuaremos trabalhando para oferecer tratamentos de ponta e garantir a melhor assistência aos nossos pacientes", destacou o provedor.

