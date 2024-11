Santa Casa apresenta projeto de ampliação do serviço de nefrologia em reunião com o secretário de Estado da Saúde

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos deu um importante passo para expandir seu serviço de nefrologia em uma reunião realizada no gabinete do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, na capital paulista. Representando o provedor da instituição, Antonio Valério Morillas Junior, estiveram presentes a diretora de Práticas Assistenciais,Carolina Toniolo Zenatti, o diretor Administrativo e Financeiro, Danilo Carvalho Oliveira, e o assessor de Relações Institucionais e Governamentais, Marcos Daniel. A reunião também contou com a presença do deputado estadual Oséias de Madureira e da equipe técnica da Secretaria de Saúde. O encontro teve como pauta principal a apresentação do projeto de construção de um novo prédio dedicado ao serviço de hemodiálise da Santa Casa, uma expansão necessária para atender à crescente demanda por terapia de substituição renal na região.

Atualmente, a Santa Casa atende em média 228 pacientes por mês, além de 48 pacientes de outras cidades da região, como Matão e Araraquara, que precisam realizar o tratamento fora de São Carlos. "Fomos consultados pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-III) para ampliar esse atendimento, mas a estrutura física atual, que é o prédio mais antigo da Santa Casa, não comporta essa expansão, pois apresenta problemas estruturais que não conseguimos resolver devido à idade do imóvel", explicou Carolina.

Segundo ela, o novo prédio, planejado para ser localizado no Bloco A da Santa Casa, ao lado da Unidade de Cuidados Intensivos (UCO), aumentaria significativamente a capacidade de atendimento. "Com essa nova estrutura, teríamos 76 poltronas de diálise, dobrando nossa capacidade e passando a atender 456 pacientes mensalmente", completou.

Ela também ressaltou o compromisso da Santa Casa em melhorar o acesso a esse serviço essencial para a saúde da região. "Sabemos que há uma demanda reprimida de pacientes necessitando de hemodiálise, não só em nossa região, mas em todo o Estado de São Paulo."

O provedor Antonio Valério destacou o compromisso da Santa Casa em ampliar o acesso a serviços essenciais como a hemodiálise, fundamentais para a qualidade de vida de muitos pacientes da região. “Estamos atentos à demanda crescente e ao fato de que muitos pacientes ainda têm dificuldade em obter atendimento regular e próximo de suas residências. Este projeto é uma resposta a essa necessidade e representa nosso esforço contínuo para oferecer à população de São Carlos e cidades vizinhas um serviço de excelência, com a estrutura adequada que esse tipo de cuidado exige", afirmou.

Marcos Daniel também enfatizou a importância do projeto, mencionando os esforços realizados para sensibilizar as autoridades estaduais: “É um projeto de extrema importância que exigiu uma articulação não só local, mas regional para sensibilizar a Secretaria de Saúde do Estado. Em agosto de 2024, estive na Comissão de Saúde da Alesp e reforcei o quanto seria importante para a população de São Carlos e região. Estamos otimistas e certos de que em breve esse projeto será concretizado.”

O secretário Eleuses Paiva manifestou interesse pelo projeto e solicitou o envio da documentação necessária para iniciar o processo administrativo. "Vemos o quanto essa expansão é essencial e faremos o possível para dar andamento a esse projeto. Nosso compromisso é viabilizar estruturas que atendam às demandas de saúde da população, e a Santa Casa de São Carlos é uma referência para a região", afirmou Paiva.

