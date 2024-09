Santa Casa apresenta nova equipe de capelães

Crédito: Comunicação Santa Casa

Nesta quarta-feira, 25, a Santa Casa de São Carlos deu as boas-vindas ao novo capelão, Padre Tadeu Germano, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, durante uma visita à instituição. O provedor da instituição, Antonio Valerio Morillas Junior, e a diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, estiveram presentes para recepcioná-lo e discutir a importância do papel do capelão no ambiente hospitalar.

Além de Padre Tadeu, a equipe de capelães será composta pelos padres Antonio Alves, Jonas Rafael, João Vicente Aquino Jr. e Vagner Peruchi, que juntos trabalham para oferecer suporte espiritual a todos.

Segundo o provedor, ter um capelão na instituição é fundamental para oferecer suporte espiritual aos colaboradores e pacientes. "O Padre Tadeu traz consigo uma rica experiência e uma abordagem acolhedora, que certamente fará a diferença na vida de todos que passam por aqui. Também gostaria de agradecer à equipe de capelães pelo seu trabalho dedicado e pela contribuição inestimável que trazem à nossa instituição," afirmou Morillas Junior.

Padre Tadeu também compartilhou suas reflexões sobre sua nova função. “Ser capelão é uma missão de amor e compaixão. Estou aqui para ouvir, apoiar e proporcionar conforto espiritual, ajudando tanto os pacientes quanto os colaboradores a enfrentarem os desafios com fé e esperança.”

