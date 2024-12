SAMIR GARDINI: "O desafio de São Carlos é muito grande e não podemos retroceder nas questões de ampl

O secretário de Segurança Pública: Temos que separar o crime clássico dos problemas com bebida e droga" -

Durante os últimos oito anos, nos dois mandatos do prefeito Airton Garcia (PP), o tenente coronel Samir Gardini foi o símbolo da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Ele montou a Pasta e foi o seu primeiro secretário. “Foi uma decisão arriscada deixar a Polícia Militar para formatar esta pasta. Mas valeu muito a pena”, ressaltou ele nesta quinta-feira, 19 de dezembro, durante o SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA.

Em todos estes anos, a SMSP qualificou e requalificou e ainda armou a Guarda Municipal, implantou um sistema de monitoramento da cidade através de câmeras. O objetivo é ampliar a segurança em toda a cidade.

Segundo Samir, a Guarda Municipal cuidava de patrimônio quando o Brasil era outro. De acordo com ele, a violência e o crime evoluíram a tal ponto que os municípios precisam ajudar a União e o Estado a combater o crime. Ele afirma que hoje quem comete furto não vai preso. “Antigamente quem furtava ia preso. Hoje não vai”, ressalta.

Segundo ele, os problemas com saúde mental são muito grandes. “Temos que separar os tipos de crime. Temos que separar o crime clássico dos problemas com bebida e droga. Para ser cometer crime, primeiro tem a vontade do sujeito de cometer crime, segundo fator é o anonimato, com ruas escuras ou facilidades. E a terceira é a impunidade, que acaba incentivando a pessoa a cometer crimes”, destaca ele.

No dia 27 de março deste ano, a Câmara Municipal homenageou com o título de “Cidadãop Honorário de São Carlos o tenente coronel PM Samir Antonio Gardini, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Samir nasceu na cidade de São Paulo, em 11 de novembro de 1966. Filho de Antonio Gardini e Zereci Rigolão Gardini. É casado com Juliana Alves Lopes. Hoje ocupa o posto de tenente coronel.

Em 2017, foi convidado pelo prefeito municipal a criar e assumir a parta da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de São Carlos, função que ocupa atualmente.

Ingressou na Polícia Militar em 47 de fevereiro de 1986, e já exerceu diversas funções, dentre as quais estão: comandante de Força Patrulha, comandante de Pelotão, oficial de Gestão de Pessoas, de Justiça e Disciplina, de Planejamento, de Comunicação Social e de motomecanização, comandante de Companhia, coordenador operacional, subcomandante de Batalhão e chefe de Divisão Operacional Regional de Ribeirão Preto.

Formou-se pela Academia do Barro Branco em 1992. Foi promovido a 2º Tenente em 1993, tendo como última promoção a de Tenente Coronel na passagem à inatividade, em 2017. É pós-graduado em Ciências de Segurança e Ordem Pública.



Samir Antonio já trabalhou em sete batalhões da Polícia Militar nas cidades de São Paulo, Araraquara, Franca, São Carlos e Sertãozinho, além de trabalhar no Comando de Policiamento do Interior de Ribeirão Preto.

Fez muitos cursos na Polícia Militar, dentre os quais estão: bacharel em ciências policiais de segurança e ordem pública em 1992, curso de negociação – GATE em 2004, curso de direitos humanos da Cruz Vermelha internacional em 2011, curso internacional de multiplicador de polícia comunitária – Sistema Kobam do Japão em 2011, curso de gestão pela qualidade em 2011 e mestrado em ciências policiais de segurança e ordem pública em 2012. No final de 2011, prestou concurso para a realização do curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, obtendo a primeira colocação no Estado de São Paulo.



Gardini possui láurea de mérito pessoal de 5º, 4º, 3º, 2º e 1º graus; medalha de mérito e dedicação Diretório Acadêmico XV de dezembro; medalha de mérito pessoal grau Prata; medalha MMDC da Revolução de 32; medalha de honra ao mérito das Guardas Civis Municipais do Brasil; e medalha de mérito do Tiro de Guerra.

Em toda a sua carreira, trabalhou para reduzir os indicadores criminais, e foi bem sucedido, recebendo uma bonificação do Instituto Falconi em 2014 pelo seu bom desempenho na cidade de Franca. Foi também o coordenador regional da operação ‘Tocha Olímpica’ na região de Ribeirão Preto.

Durante os mais de trinta anos trabalhando no Polícia Militar, colecionou 75 elogios individuais, gerenciou seis ocorrências com tomada de reféns – com sucesso em todas. Sempre preservando vidas e aplicando a lei, foi alvo de elogios pela mídia nacional, destacando-se em programas como “Ana Maria Braga”, “Bom Dia Brasil”, “Big Brother” entre outros.

Dois terços de sua carreira foi exercida na cidade de São Carlos, seja como tenente ou capitão no trabalho operacional. Atualmente, como secretário de Segurança Pública e Defesa Social, modernizou a Defesa Civil da cidade, equipou a Guarda Municipal, reestabeleceu o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, entre muitos outros feitos pelo bem estar de São Carlos.



Gardini ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1986. Trabalhou e, várias cidades entre elas São Carlos; Araraquara; Taquaritinga; Itápolis; Borborema; Santa Ernestina; Cândido Rodrigues; Franca; Ibaté; Ribeirão Bonito; Dourado e São Paulo.



Gardini afirma que só tem que agradecer à população, a imprensa, aos companheiros de equipe e, principalmente, ao prefeito Airton Garcia, pela confiança que nele foi depositada.

