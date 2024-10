Samir Gardini fala sobre impactos da chuva e diz que nenhum córrego transbordou

Samir Gardini esteve no locais afetados pela chuva - Crédito: divulgação

Na noite desta quarta-feira (23), São Carlos enfrentou uma forte chuva, e o secretário de Segurança Pública Municipal, Samir Gardini, comentou as principais ocorrências.

Um dos locais afetados foi a região do McDonald's na rotatória do Cristo, onde um bueiro entupiu inicialmente, mas prontamente desobstruído pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). No entanto, com a continuidade das chuvas, resíduos, como grama e terra, desceram pela Avenida Tancredo Neves, causando um novo entupimento. O SAAE atuou novamente no local para resolver o problema.

Outro ponto de alagamento ocorreu na região central, no cruzamento da Rua Nove de Julho com a Rua Geminiano Costa, onde sacolas e lixos foram arrastados para os bueiros, elevando o nível de água. Apesar do transtorno, Gardini afirma que, que não foram constatados danos às lojas da área.

O incidente mais crítico, segundo o secretário, foi o deslizamento de um barranco que faz o escoramento de um condomínio na Avenida Trabalhador São Carlense, a cerca de 50 metros da entrada do Shopping Passeio. Acredita-se que uma caixa d'água entupida tenha causado a sobrecarga de terra, resultando no deslizamento. Não houve vítimas, e o local está isolado para as devidas análises e intervenções.

Gardini também destacou que os rios da cidade foram monitorados durante toda a tempestade e, embora o volume de chuva tenha sido significativo, chegando a 88 mm em um curto período, nenhum córrego transbordou. Ele elogiou as intervenções feitas previamente nos rios, que se mostraram eficazes.

Para se ter uma ideia, o volume de chuva registrado hoje equivale quase à metade da média mensal de outubro, que costuma ser de 200 mm. Em apenas duas horas e meia, a cidade foi atingida por uma quantidade expressiva de chuva, o que reforça a importância de precauções. Gardini orientou que os moradores evitem a área da Avenida Trabalhador São Carlense, que estará interditada até que as intervenções sejam concluídas.

