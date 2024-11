Compartilhar no facebook

Salesianos promove último chá beneficente do ano - Crédito: Divulgação

O Salesianos São Carlos irá realizar na quarta-feira, 4 de dezembro, seu último chá beneficente do ano. Será um show de prêmios, com quatro rodadas com vários prêmios. A adesão custa R$ 15.

O dinheiro arrecadado será para a manutenção das obras sociais realizadas pela entidade filantrópica.

O chá beneficente começa às 14h no Espaço Cultural e Esportivo Salesianos São Carlos (ginásio de esportes). Informações adicionais podem ser obtidas pelo fone 2107-3300.

