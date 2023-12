Saiba como doar seu Imposto de Renda e ajudar a Nova UTI Neonatal da Santa Casa

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos inaugurou em novembro deste ano a nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal “Airton Salvador Leopoldino”, onde serão instalados mais de 17 leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), reforçando a referência do hospital para o atendimento de recém-nascidos.

As obras foram realizadas com o apoio do Grupo Bandeirantes, e para que a nova unidade comece a funcionar, será necessária a compra de novos equipamentos clínicos e de suporte, que representará um investimento de R$ 2.916.371,47. “A primeira fase foi garantida pela família Leopoldino, e agora estamos buscando a captação de recursos para a compra dos equipamentos. E essas doações do imposto de renda com certeza podem fazer a diferença”, disse o provedor da Santa Casa Antônio Valério Morillas Júnior.

Segundo a Gerente de Captação de Recursos, Ariellen Guimarães, a doação feita por meio do IR Solidário não gera custos adicionais para o contribuinte que escolher aderir ao programa. “Esses valores não vêm para a Santa Casa diretamente, passam pelo Fundo da Criança ou do Idoso, e a Santa Casa tem que apresentar projetos específicos para essas áreas, no caso será a compra dos equipamentos da nova UTI Neonatal”, explicou Ariellen.

Para doar, o contribuinte deve acessar o site www.doefumcad.com e clicar em doar agora. Faça seu cadastro e depois escolha a instituição Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Coloque o valor da doação (veja com seu contador o melhor valor). Baixe o boleto bancário e faça o pagamento. Após o pagamento, basta lançar na sua declaração anual de Imposto de Renda.

Para mais informações, entre em contato com a Central de Captação de Recursos pelo telefone (16) 3509-1270 ou WhatsApp (16) 99230-9294.

