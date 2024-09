Sábado será de muito calor, antes da chegada da frente fria

Centro de São Carlos - Crédito: SCA

O sábado antes da chegada da frente fria prevista para segunda-feira (16) ainda deve ser de calor e tempo seco. Em São Carlos, a temperatura máxima deve bater os 34ºC.

Segundo o IPMET de Bauru, o sábado será tempo estável, com predomínio de sol, temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e sem previsão de chuva em todas as regiões do estado de São Paulo.

Já no domingo, uma frente fria atinge o estado de São Paulo a partir do oeste e sul, causando chuvas isoladas, aumento da nebulosidade e da umidade do ar e leve declínio da temperatura, especialmente nas cidades das regiões sul e costeira do estado.

Mas é na segunda que o tempo muda pra valer com o avanço da frente fria, mantendo as condições de tempo instável, com céu nublado e chuvas isoladas. As temperaturas permanecem mais baixas, principalmente na faixa leste e no centro-leste paulista.

