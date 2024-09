Sábado pode ter chuva nas próximas horas e calor volta com tudo a partir deste domingo

Chuva -

Sábado (21/09)



Frente fria desloca-se rapidamente pelo estado de São Paulo, com previsão de chuvas e trovoadas ocasionais, em algumas regiões paulistas. As temperaturas estarão com leve declínio.



Domingo (22/09)



Frente fria afasta-se do estado de São Paulo e o Tempo volta a ficar estável, com pouca nebulosidade, na maior parte das regiões, porém no decorrer da tarde ainda são previstas chuvas isoladas no norte e nordeste do estado. As temperaturas estarão em elevação.



Segunda-feira (23/09) e Terça feira (24/09)



Tempo estável, com predomínio de sol e pouca nebulosidade em todo o estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar seco. Temperaturas elevadas.

IPMET

Leia Também