Sábado começa com tempo fechado e há previsão de chuva

Sábado começou com tempo fechado -





O sábado em São Carlos começou com tempo fechado e pode chover durante o período da manhã. A temperatura máxima não passa dos 28°C.



Frente fria desloca-se em direção ao Rio de Janeiro, mas a condição de instabilidade ainda persiste em grande parte do estado de São Paulo. No decorrer do dia, espera-se uma melhora gradual no tempo a partir do oeste do estado, com céu nublado e ocorrência de chuvas isoladas. As temperaturas permanecerão estáveis, sem grandes variações.

