Sábado Aeroespacial: USP de São Carlos promove evento gratuito e aberto ao público -

A Escola de Engenharia de São Carlos da USP, por meio da equipe Zenith Aerospace, realizará no sábado, dia 19 de outubro, o Sábado Aeroespacial. O evento, que acontecerá das 8h às 17h nos prédios do Departamento de Engenharia Aeronáutica no campus 2 da USP, promete ser um dia repleto de atividades para todos os públicos, com foco na divulgação e incentivo à pesquisa científica.

Com mais de 130 participantes inscritos de diversas escolas e universidades de todo o Brasil, o Sábado Aeroespacial contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, workshops, lançamentos de sondas estratosféricas e feiras científicas. A entrada é gratuita e o estacionamento no local também estará disponível.

O que você pode esperar?

Lançamento de Balões Estratosféricos: Às 11h, acompanhe de perto o lançamento desses incríveis balões que levarão experimentos para as camadas mais altas da atmosfera.

Palestras e Workshops: Aprender nunca foi tão divertido! Participe de palestras com especialistas renomados e de workshops práticos sobre robótica, eletrônica e programação.

Exposição de Projetos: Conheça os projetos desenvolvidos pelos alunos da EESC e descubra as últimas novidades da engenharia aeroespacial.

Interação com Profissionais: Tire suas dúvidas e converse com engenheiros, pesquisadores e estudantes sobre suas experiências e trajetórias.

Programação completa e outras informações podem ser encontradas no perfil do Instagram da equipe Zenith Aerospace: https://www.instagram.com/zenith_eesc?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Serviço:

Sábado Aeroespacial

Data: 19 de outubro de 2024

Horário: 8h às 17h Local:

Prédios do Departamento de Engenharia Aeronáutica - USP Campus 2

Entrada: Gratuita

Informações: Carlos Henrique Meyer Castilho Garcia - (11) 97011-1080

