Saae promove encontro para celebrar Outubro Rosa

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) realizou na tarde desta quinta-feira, 24, no barracão da sede administrativa na Avenida Getúlio Vargas, um encontro entre os servidores da autarquia para reforçar a mensagem do ‘Outubro Rosa’, mês de conscientização sobre a necessidade de cuidados com relação ao câncer de mama.

Na oportunidade, houve palestra com o médico oncologista Dr. Luís Gazzi, que falou sobre prevenção e tratamento da doença. Duas pacientes que fazem acompanhamento no ambulatório oncológico de São Carlos também estiveram presentes e deram seus respectivos depoimentos acerca do diagnóstico e tratamento em busca da cura da doença que, a cada ano, revela 70 mil novos no Brasil segundo o Inca – Instituto Nacional do Câncer.

O encontro foi uma parceria do Saae com a Secretaria de Saúde, que contou com a ajuda de Luciana Caldeira, Crislaine Mestre e Alessandra Groppa. O Saae tem 460 servidores, 100 são mulheres. Desta vez, o público masculino de funcionários da autarquia também esteve presente, já que o câncer de mama também atinge homens embora em uma proporção muito pequena: apenas 1% dos casos.

A chefe do Setor de Comunicação Institucional do Saae, Juliana Albuquerque Ferreira, que organizou o encontro com a colaboração de diversas e diversos servidores, avaliou como positiva a iniciativa. “Todo esforço no sentido de trazer conhecimento e informação sobre o câncer de mama é sempre bem-vindo e eficaz. A prova disso foi a excelente participação dos servidores da autarquia, que compareceram em número bastante significativo. Acredito que prestamos um serviço importante neste mês dedicado a mensagem que se a doença existe, a cura também”.

Já o presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, embora não tenha participado do encontro porque estava em uma agenda externa para discutir ações sobre enfrentamento ao impacto das chuvas, ficou satisfeito ao saber do número de participantes. “Quando um tema relevante como este, ‘Outubro Rosa’, é colocado para discussão e principalmente para conscientização, é lógico que tem e terá sempre nosso apoio e incentivo. Parabenizo a cada servidora e a cada servidor que participou, bem como a todas aquelas e todos aqueles que ajudaram de algum modo, meio, jeito e forma”.

