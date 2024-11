Saae: poço profundo em construção no Cedrinho tem etapa importante concluída

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) concluiu na última quarta-feira, 6/11, processo significativo que faz parte da obra do Poço Tubular Profundo, de 326 metros, e com capacidade de vazão de 200 m3/h, bem como um Reservatório Metálico Apoiado com capacidade para 2.650 m3 de água, ou 2 milhões e 650 mil litros, que está sendo construído no Cedrinho. A atividade realizada é a etapa chamada de conferência e verificação, que nada mais é do que a filmagem de toda a parte interna da tubulação para confirmar se houve eficácia na operação dos respectivos processos realizados.

Segundo os engenheiros e técnicos do SAAE e da empresa que executa a obra, as imagens feitas pela câmera mostraram que as cinco etapas foram realizadas com sucesso e êxito absolutos. São elas: perfuração do poço; introdução dos tubos de revestimento; colocação do pré-filtro (areia de granolometria controlada); lavagem do poço e desenvolvimento da vazão.

Conclusão julho/2025

Vale lembrar que o poço profundo do Cedrinho deve entrar em operação em julho de 2025, e a obra também inclui casa de bombas, casa de química e cabine de energia elétrica. Uma adutora com 2.127 m, com 250 milímetros de diâmetro, para interligar o Reservatório do Cedrinho com a CDHU, está sendo concluída, o que permitirá aliviar a Vila Alpes e enviar água para a grande Cidade Aracy que há anos enfrenta situação histórica de desabastecimento.

O trabalho é supervisionado por engenheiros e técnicos do SAAE, além do acompanhamento permanente de um geólogo do Consórcio licitado e contratado para executar o serviço: “Eficiência São Carlos/Cedrinho”, formado pelas empresas RHS Controls e Uniper. O início das atividades foi em 14/09.

O presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, revelou otimismo com esta nova fase de construção do poço concluída dentro de todos os padrões técnicos exigidos. “Passo a passo vamos avançando para entregar à população de São Carlos, especialmente aos moradores da grande Cidade Aracy, um poço profundo de enorme importância e significado para reduzir de maneira extraordinária o desabastecimento histórico nesta região de grande densidade populacional e que, por isso mesmo, merece e precisa todo o nosso olhar, empenho e resposta às suas demandas”.

