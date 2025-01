SAAE inicia manutenção no Espraiado e pode faltar água em algumas regiões

Compartilhar no facebook

Autarquia iniciou manutenção na captação do Espraiado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos iniciou na manhã deste sábado trabalhos de manutenção no Centro de Captação de Água do Espraiado, localizado próximo ao Parque Ecológico da cidade.

Responsável por 12% do abastecimento de água do município, o sistema passará por procedimentos de limpeza e ajustes, com previsão de conclusão até o meio-dia.

O SAAE alerta que, devido à manutenção, pode ocorrer desabastecimento temporário em algumas regiões. Além disso, após a finalização do serviço, as bombas de captação necessitam de um período de adaptação para operar em sua capacidade total.

Diante disso, a autarquia reforça o pedido para que a população faça uso consciente e racional da água, evitando desperdícios durante este período.

Para mais informações ou dúvidas, os moradores podem entrar em contato com o SAAE pelos canais de atendimento disponíveis.

