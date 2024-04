SAAE gasta quase R$ 1 milhão por ano com aluguel de caminhões-pipa

Caminhões-pipa são alugados pelo SAAE para amenizar falta de água - Crédito: divulgação

A população de São Carlos ainda sofre com a falta de água, mesmo com o Serviço de Água e Esgoto (SAAE) gastando em média R$ 65 mil por mês, ou R$ 780 mil por ano, com a locação de caminhões-pipa que são usados para abastecer reservatórios espalhados pela cidade. O valor foi revelado pela assessoria de imprensa da autarquia a pedido do jornal São Carlos Agora.

No final de 2023 e começo de 2024, a cidade enfrentou um dos verões mais quentes da história, e a falta de água continuou sendo um problema grave. Como medida paliativa, o SAAE alugou caminhões-pipa para tentar amenizar a situação sob a justificativa de constante quebra nas bombas dos poços, mas o que se viu foi um problema crônico de abastecimento em uma época de alto consumo.

Apesar da medida, os relatos de falta de água em diversos bairros da cidade continuaram frequentes. Moradores reclamam de dias sem água nas torneiras, o que causa transtornos e prejudica a qualidade de vida. As regiões que mais sofrem com o desabastecimento de água são o Cidade Aracy e Santa Felícia.

Investimentos necessários

A população cobra do SAAE investimentos em soluções definitivas para o problema da falta de água. A autarquia precisa ampliar a capacidade de produção e armazenamento de água, além de reduzir as perdas na rede de distribuição.

