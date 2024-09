SAAE faz limpeza e desassoreamento na rotatória do Cristo -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realiza até o próximo dia 30/09, o trabalho importante de limpeza e desassoreamento dos Córregos do Monjolinho e Gregório, na região da rotatória do Cristo, que teve início no último dia 18/09.

A atividade, desenvolvida exclusivamente com pessoal e recursos da autarquia, é um reforço para diminuir o impacto do período das chuvas e complementam todas as obras realizadas no local pela Prefeitura Municipal e pela empresa Rumo. Durante todo o período da operação, a estimativa é de que haja a retirada de aproximadamente 2.300 metros cúbicos de material do leito dos córregos.

O Gerente de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do SAAE, Eduardo Casado, explica que a realização da limpeza e desassoreamento faz parte do planejamento do SAAE São Carlos para o cuidado e manutenção dos rios e córregos. “A região é um ponto muito importante, pois concentra três importantes rios urbanos: o Monjolinho, o Gregório e o Mineirinho. A limpeza dos canais irá garantir a máxima capacidade de vazão, em consonância com as importantes obras que foram realizadas recentemente naquela região”, destaca.

Para o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, esta intervenção é mais uma prova de que a autarquia tem feito o que é a da sua capacidade e competência para preservar os córregos. “Limpeza e desassoreamento são fundamentais para a manutenção da qualidade da água desses mananciais, ao mesmo tempo em que significam garantia da excelência de nosso meio ambiente e da sustentabilidade. Nosso cronograma de ações terá continuidade, sem trégua, porque essa prática, além de orientação do Ministério Público (que sempre procuramos atender), faz parte de nossa parcela de compromisso e responsabilidade na atuação contínua pela busca permanente da melhoria de tudo o que diz respeito ao saneamento básico de São Carlos”.

