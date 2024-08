SAAE emite alerta de alto consumo de água

SAAE -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que de acordo com análise dos gráficos do COCA – Centro Operacional de Controle de Abastecimento, que mede em tempo real por telemetria a quantidade de água nos reservatórios, os níveis estão muito abaixo do normal em função do elevado consumo em decorrência da alta temperatura.

Esclarece, ainda, que apenas nesta terça-feira, 06/08, o consumo médio está 30% maior. Ou seja: toda água captada sai de forma imediata sem nenhuma capacidade de armazenamento para melhorar a distribuição. As regiões mais atingidas, neste momento, são Cidade Aracy e Antenor Garcia, além de Vila Alpes e Vila Nery.

Convém ressaltar que, segundo dados da Defesa Civil de São Carlos, a última chuva registrada na cidade foi no dia 15 junho, com apenas 60.8 mm. Portanto, são 51 dias sem chuva considerável. Para se ter ideia, a média esperada para julho passado era de 40.18 mm, mas houve somente 12.40 mm.

Nesse período crítico de estiagem prolongada (que afeta São Carlos e diversas cidades paulistas) os níveis dos mananciais, Espraiado e Ribeirão Feijão, também apresentam uma redução significativa na vazão e, consequentemente, na captação e distribuição.

Por causa desse conjunto de fatores, o SAAE pede aos usuários para que façam o uso consciente e racional da água nas localidades onde ela ainda é fornecida sem qualquer comprometimento.

