Saae e DAEE limpam córrego Santa Maria do Leme na região do Kartódromo

Crédito: Divulgação

O DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica – órgão do Governo do Estado de SP, em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), começou, na última segunda-feira, 05/08, mais uma atividade importante para a preservação dos rios e córregos do município: a limpeza do Córrego Santa Maria do Leme, num trecho de aproximadamente 800 metros, compreendido entre o córrego Cambuí até sua foz, no Monjolinho, região da Praça do Kartódromo. Por meio do “Programa Rios Vivos”, o DAEE oferece às cidades beneficiadas os serviços de desassoreamento dos rios e córregos urbanos, com objetivo de reduzir problemas de enchentes, e garantir a melhoria da qualidade das águas e do meio ambiente.

Em São Carlos, esse trabalho já passou pelo Córrego do Tijuco Preto, Córrego do Galdino, na região do Valparaíso, e Córrego do Monjolinho, na área de captação do Espraiado, uma das principais fontes de abastecimento de água em São Carlos. O Saae foi responsável pela elaboração do convênio, atendendo às exigências do DAEE, que assume todos os custos da execução do projeto.

De acordo com o Gerente de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Saae, Eduardo Casado, essa atividade é fundamental para a qualidade de nossos rios e córregos e suas respectivas margens de áreas de vegetação nativa. “Limpeza e desassoreamento são necessidades periódicas em todos os rios urbanos. É um trabalho que exige muitos recursos e máquinas específicas, o que a maioria dos municípios não têm. Por isso, essa parceria com o DAEE é a chance que as cidades paulistas podem procurar. Fizemos nosso trabalho e, felizmente, conseguimos, sem qualquer custo para o SAAE. O Santa Maria do Leme demandava esse serviço há muito tempo”.

Para o presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, São Carlos não poderia deixar escapar esta oportunidade ímpar. “Com a excelência de um serviço prestado por um órgão estadual como o DAEE, e a custo zero, é lógico que tínhamos que entrar na fila. E graças ao nosso projeto, cuidadosa e criteriosamente elaborado, tivemos sucesso nesta empreitada. Parabéns aos servidores do Saae que se empenharam e obrigado ao DAEE por estar ajudando nossa cidade nessa atividade extraordinária de limpeza e desassoreamento de nossos rios e córregos”.

Leia Também