SAAE cresce em pesquisa de satisfação

Captação SAAE -

Agência Reguladora rastreou serviços de saneamento junto aos usuários; de 2017 a 2024, notas da autarquia aumentaram em quesitos de água, esgoto, leitura e entrega corretas da conta, resíduos sólidos e atendimento, entre outros.

A ARES-PCJ, Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com sede em Americana-SP, acaba de divulgar pesquisa sobre índice de satisfação de usuários entre os municípios associados, e revelou que São Carlos tem histórico de evolução entre os anos de 2017 e 2024.

As entrevistas individuais para a pesquisa quantitativa foram realizadas entre os dias 19 e 25 de abril de 2024, quando foram ouvidos 381 chefes de família, responsáveis por condomínios e responsáveis por estabelecimentos comerciais da cidade de São Carlos. O detalhamento geral da pesquisa resultou em um documento de 71 páginas, portanto bastante extenso e pormenorizado.

Vale ressaltar que a pesquisa também foi estratificada por sexo, faixa etária, escolaridade, renda familiar e tipo do imóvel. Em uma escala que vai de zero a 10, eis os resultados evolutivos gerais apontados pela pesquisa de satisfação dos usuários de São Carlos, de acordo com a ARES-PCJ:

ÁGUA E ESGOTO (SATISFAÇÃO GERAL) - Em 2017, a nota foi 7,2; em 2020 pulou para 7,7; em 2022 a nota foi mantida e, agora, em 2024, saltou para 8,1.



ATENDIMENTO NA SEDE – Em 2017, nota 7,8; em 2020, 8,2; em 2022, 8,1; e em 2024, 8,6.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO – Em 2017, 7,1; em 2020, 7,8; em 2022, 7,4; em 2024, 7,7.

COLETA DE ESGOTO – Em 2017, 7,5; em 2020, 8,1; em 2022, 8,7; em 2024 se manteve (8,7).

TRATAMENTO DE ESGOTO – Em 2017, 7,5; em 2020, 8,0; em 2022, 8,7; em 2024 se manteve (8,7).

ENTENDIMENTO DA CONTA – Em 2017, 7,7; em 2020, 7,7; em 2022, 8,4; em 2024, 8,7.

LEITURA E ENTREGA CORRETAS – Em 2017, 8,8; em 2020, 8,8; em 2022, 8,9; em 2024, subiu para 9,1.

QUALIDADE DA ÁGUA – Em 2017, 8,5; em 2020, 8,3; em 2022, 8,8; em 2024, 8,9.

PRESSÃO DA ÁGUA – Em 2017, 7,9; em 2020, 8,2; em 2022, 8,5; em 2024, 8,2.

RESOLUÇÃO IMEDIATA DE PROBLEMAS – Em 2017, 6,8; em 2020, 7,7; em 2022, 7,2; em 2024, 7,3.

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Em 2017, 8,6; em 2020, 9,2; em 2022 e em 2024 manteve a mesma nota: 9,2.



Houve, também, três perguntas diretas e objetivas aos usuários, com resposta única e estimulada:

CONHECE SERVIÇO PÚBLICO DE ECOPONTO? - Sim, 72,8%. Não, 27,2%

EXISTE FALTA DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA? - Sim, 62,3%. Não, 37,7%.

VOCÊ BEBE ÁGUA DIRETAMENTE DA TORNEIRA? – Sim, 59,9%. Não, 40,1%.



Para o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, os números da pesquisa realizada pelas ARES-PCJ comprovam que a direção está correta. “Os indicadores, de modo geral, nos estimulam a continuar avançando em cada uma de nossas atividades de prestação de serviço à comunidade. E também apresentam sinais de que precisamos reforçar o trabalho em algumas delas. É justamente o que temos feito durante os últimos 16 meses, com planejamento e ações coordenadas e com envolvimento diário de cada setor, seus respectivos gestores e equipes. Resumindo, o balanço é muito positivo”.

