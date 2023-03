SAAE conclui manutenção corretiva no centro de produção e distribuição do Parque Faber III

Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informa que o bombeamento da unidade já foi retomado e que as carretas pipa serão mantidas para a recuperação dos níveis de abastecimento dos bairros afetados. Ressalta, ainda, que a normalização do sistema deve ocorrer na madrugada desta quarta-feira (15/03).

O trabalho das equipes começou na noite de sábado (11/03) quando foi necessário iniciar a manutenção corretiva emergencial na bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Faber III. Por causa disso houve desabastecimento de água em alguns locais na região do grande Santa Felícia, Parque Faber I, II e III, Araucária, Flamboyant, Jd. Ipanema, São Carlos III, Santa Angelina, Moradas I e Moradas II, Terra Nova e Swiss Park.

A previsão para conclusão dos trabalhos foi mantida e respeitada apesar da complexidade para a troca de uma coluna com tubo de aço com mais de 60 toneladas.

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, acompanhou os últimos ajustes para a retomada do abastecimento. “Fiz questão de vir aqui para parabenizar a equipe pelo êxito do trabalho. É assim que devemos atuar para respostas mais rápidas para os moradores: com organização, planejamento, metas, prazos e, sobretudo, respeito ao usuário do sistema que paga a conta e espera e merece esse retorno".

