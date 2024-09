SAAE começou perfuração do poço profundo no Cedrinho

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) deu início neste sábado, 14/09, ao trabalho de perfuração do poço profundo que faz parte da construção de um Centro de Produção, Reservação e Distribuição de Água Potável na área própria da autarquia localizada no Cedrinho (Distrito Industrial), que tem 1.713 m2.

Neste espaço, será construído um poço tubular profundo, de 420 m, com capacidade de vazão de 200 m3/h, bem como um Reservatório Elevado Tubular Metálico com capacidade para 2.650 m3 de água, o equivalente a 2 milhões e 650 mil litros. A obra também inclui uma casa de bombas, uma casa de química e uma cabine de energia elétrica.

Ainda será construída uma adutora com 2.127 m, com 250 milímetros de diâmetro, para interligar o Reservatório do Cedrinho com a CDHU, o que permitirá enviar água para a grande Cidade Aracy e aliviar a Vila Alpes. Vale ressaltar que a empresa licitada já concluiu 760 m da adutora, o que representa 1/3 do total.

R$ 10,3 MILHÕES DE INVESTIMENTO - O consórcio licitado chama-se “Eficiência São Carlos/Cedrinho”, formado pelas empresas RHS Controls e Uniper. O investimento do SAAE é de R$ 10 milhões e 349 mil, e o prazo de execução contratual é de 12 meses. “Um momento histórico para a melhoria da qualidade do saneamento básico da cidade. Com este poço profundo em plena operação, a nossa grande Cidade Aracy estará totalmente abastecida e, com isso, colocaremos, de forma definitiva, um ponto final na falta de água crônica nessa região importante de São Carlos que prefeito nenhum na história olhou com tanto carinho, cuidado e respeito, como o prefeito Airton Garcia”, frisou o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo.

