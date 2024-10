Saae avisa que trânsito na região central de São Carlos será interditado

SIGA O SCA NO

16 Out 2024 - 07h53 Por Assessoria de Imprensa

Através de nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informou que nesta quarta-feira, 16, será necessária a interdição da rua José Bonifácio entre a Avenida Comendador Alfredo Maffei e a rua Geminiano Costa.

O motivo é a urgência de manutenção emergencial no sistema interceptor de esgoto e na galeria de águas pluviais. A interdição se dará a partir das 7h com previsão de liberação das vias por volta das 13h.

Convém salientar que os funcionários do Saae estarão orientados a facilitar o trânsito seguro às pessoas que necessitem acessar as instalações da Justiça do Trabalho.

