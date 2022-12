Rumo paralisa o transporte ferroviário na região de São Carlos após fortes chuvas

Trem parado sobre a linha férrea - Crédito: Whatsapp

A Prefeitura Municipal de São Carlos e a empresa Rumo Malha Paulista S.A informam que as fortes chuvas do dia 28 de dezembro abalaram a estrutura da Linha Férrea sobre o Córrego do Monjolinho (Rotatória do Cristo). Diante do ocorrido, a Rumo vai paralisar o transporte ferroviário pelo período de 02 (dois) a 03 (três) dias.

A empresa Concessionária trabalhará 24 horas por dia para reestabelecer o funcionamento da ferrovia, um dos ramais mais importantes do país, por isso pede a compreensão dos moradores do entorno na linha férrea e dos condutores de veículos naquela região

Prefeitura e Empresa vão discutir intervenções definitivas para ampliar a vazão de água na localidade para solucionar um passivo histórico de drenagem na região da rotatória do Cristo.

