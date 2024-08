RUMO conclui obra que promete acabar com as enchentes na região do Cristo

Obras realizadas pela RUMO -

A Rumo concluiu a ampliação do canal para o combate às enchentes no Córrego do Monjolinho, em São Carlos. A última etapa foi a finalização da ponte metálica – uma estrutura de 84 metros com três vãos, pilares em concreto armado e fundação em estaca raiz. Em alinhamento com a Secretaria de Obras da Prefeitura, as intervenções foram concluídas dentro dos prazos pactuados.

Além da ponte, a Rumo concluiu em dezembro de 2023 a construção de uma travessia subterrânea (Tunnel Liner). A estrutura de 90 metros de comprimento, 3 metros de diâmetro e alas de concreto, foi executada para dar vazão ao volume das águas dos córregos do município. O Tunnel Liner foi fundamental para evitar novas enchentes durante o período das obras. No total, foram investidos mais de R$ 130 milhões.

“O trecho que compreende o Córrego do Monjolinho foi construído no final do século XIX e foi concedido à iniciativa privada no final dos anos 1990. Em razão da chuva excessiva e histórica, em dezembro de 2022, a estrutura colapsou, sendo necessária a construção de uma ponte capaz de erradicar de forma definitiva as enchentes na região, garantindo a segurança das pessoas e da operação ferroviária”, afirma João Paulo Bueno, gerente de Engenharia de Infraestrutura da Rumo.

Para o prefeito Airton Garcia essa é uma obra histórica para São Carlos. “Estamos solucionando um problema de décadas, resolvendo de uma vez por todas os alagamentos que vinham acontecendo no período de chuvas na Rotatória do Cristo. Desde o início da minha administração venho dando uma atenção especial no combate às enchentes, buscando soluções específicas para cada região da cidade em parceria com Ministério Público Federal e Estadual e a Câmara de Vereadores. A empesa Rumo investiu recursos para aumentar a vazão do Monjolinho sob a linha do trem, porém para que isso acontecesse a Prefeitura fez a ampliação da Ponte do Recreio do Bandeirantes e ampliamos a vazão na chegada do córrego Mineirinho e do Monjolinho na Rotatória do Cristo, além de diversas obras de drenagem. Também contratamos uma grande empresa para elaboração de quatro projetos executivos para combater as enchentes na bacia do Gregório, na Baixada do Mercado. Entre obras já executadas, obras em andamento, obras sendo contratadas, contratação de projetos executivos e termos de referência sendo elaborados são 37 ações do nosso governo no enfrentamento as enchentes, afinal de contas a Capital Nacional da Tecnologia não poderia ficar embaixo d’água”, afirma o prefeito de São Carlos.

RELEMBRE O CASO - No dia 28 de dezembro de 2022, a cidade de São Carlos enfrentou uma das maiores chuvas da sua história, registrando uma precipitação de 263,6 milímetros que provocou uma série de transtornos em todo o município, incluindo o alagamento do Córrego do Monjolinho e destruindo parte da estrutura ferroviária. De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuvas no mês registrou o triplo da média histórica mensal, acumulando 776,4 milímetros, e representou mais da metade da pluviosidade média anual do município, que é de 1,4 mil mm.

As chuvas geraram decretos de emergência reconhecidos pelo Governo Federal e resultaram em diversos planos de ação para minimizar situações decorrentes de eventos climáticos adversos. Entre as iniciativas, a administração municipal e a Rumo executaram uma série de obras no Córrego do Monjolinho para melhorar as condições de vazão do córrego e garantir a segurança da população.

Além das obras estruturantes, a Rumo, em conjunto com a Prefeitura de São Carlos – por meio das secretarias de Governo, de Segurança e da Defesa Civil –, alinhou uma parceria para um Plano de Contingência (2023/24) no município que segue em execução.

A concessionária de ferrovias firmou um contrato com a Ambipar (empresa especializada em gestão ambiental), que fica à disposição da Defesa Civil para oferecer todo o suporte necessário à população em situações de emergência (inundações, alagamentos, deslizamento de terras, entre outras). O plano de contingência consiste em uma estrutura que conta com câmeras e sensores de nível de rio conectados diretamente com o Centro de Controle Operacional (CCO), que determina todas as ações diretas em campo. O sistema de alerta é interligado ao CCO da Guarda Municipal do Município e disponibiliza as informações em tempo real para todos os profissionais.

SOBRE A RUMO - A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do país e oferece uma solução logística segura, competitiva e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administramos 13,5 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. São mais de 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 9 terminais de transbordo ao longo da malha e 6 terminais portuários nos principais portos brasileiros. Em 2023, nos tornamos a única empresa brasileira do setor de logística a compor o índice internacional Dow Jones de Sustentabilidade, além de compor pelo terceiro ano consecutivo a carteira do ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.

