"Rotatória do Cristo, que costumava alagar com 47 mm de chuva, desta vez não registrou problemas", diz chefe da Defesa Civil

24 Out 2024 - 06h57 Por Da redação

Rotatória do Cristo precisou ser interditada na Francisco Pereira Lopes devido a acúmulo de água na via -

Pedro Caballero, chefe da Defesa Civil de São Carlos, fez uma avaliação positiva das ações da Prefeitura diante das chuvas intensas que atingiram a cidade na tarde e noite de quarta-feira (23). Segundo ele, a chuva começou por volta das 17h e trouxe um acumulado de 88 milímetros até as 23h. "Ontem tivemos, em torno das 17 horas, chuvas que podíamos chamar de chuvas de verão. Estamos voltando lentamente à nossa situação normal de São Carlos, com chuvas periódicas, de baixa e alta intensidade, saindo da estiagem", afirmou.

Caballero ressaltou a eficiência do sistema de escoamento da cidade. "Esses 88 milímetros, ou 90 litros por metro quadrado, nos demonstram que o nosso sistema de córregos e rios está bastante eficiente e conseguindo escoar a água superficial", disse. Ele também destacou que a rotatória do Cristo, que costumava alagar com 47 mm de chuva, desta vez não registrou problemas. "Hoje já não temos esse alagamento", comemorou.

No entanto, ele reconheceu que houve alguns transtornos localizados devido à intensidade da precipitação. "É evidente que há locais com bocas de lobo entupidas ou que não conseguem dar vazão suficiente a 88 milímetros de chuva. Isso pode causar pequenos alagamentos em ruas e vias", explicou Caballero. Mesmo assim, ele afirmou que o balanço geral foi positivo.

Além dos alagamentos, o chefe da Defesa Civil relatou dois deslizamentos de terra causados por falhas na drenagem. "Estamos observando, monitorando e tentaremos sempre melhorar essa condição", garantiu.

Por fim, Caballero reforçou a importância da comunidade estar atenta ao retorno das chuvas de verão. "É muito importante lembrar que estamos voltando à normalidade das chuvas de verão, e a comunidade deve acompanhar os alertas da Defesa Civil, como o sistema 4199, e a mídia para estar ciente das áreas de risco", orientou, recomendando que, em caso de necessidade, as pessoas abandonem áreas perigosas.

