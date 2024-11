Roselei prestigia início das obras da segunda fase do complexo hospitalar da Unimed

Crédito: Divulgação

O vice-prefeito eleito de São Carlos Roselei Françoso, participou na tarde desta quarta-feira, 27, do anúncio do início das obras de construção da primeira etapa da segunda fase do Complexo Hospitalar da Unimed São Carlos, localizado na região da Vila Nery. Com investimento de R$ 22,2 milhões a obra tem previsão de entrega para dezembro de 2025.

O presidente da Unimed São Carlos, Bolívar Soares Mendjoud, disse que nessa primeira etapa, o projeto contempla a construção de uma estrutura moderna, projetada para atender às necessidades de pacientes, colaboradores e parceiros.

Além desses pavimentos, a infraestrutura contará com áreas dedicadas a serviços essenciais, como o controle de acesso de colaboradores e terceiros (entrada de serviços), áreas de manejo de resíduos, rouparia e morgue.

A Construtora Baggio é a responsável pela execução do projeto, que visa elevar o padrão de atendimento e qualidade na saúde.

“Essa obra representa um marco importante para a saúde no nosso munícipio e reafirma o compromisso da Unimed São Carlos com o aprimoramento contínuo da qualidade dos seus serviços, sem dúvida fortalece ainda mais o papel da Unimed como referência em saúde na região”, finalizou Roselei.

