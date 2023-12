Rodson recebe lideranças em busca de moradias

Crédito: divulgação

Na tarde de sexta-feira, 8, o Presidente da PROHAB - Progresso e Habitação de São Carlos Rodson Magno, recebeu na PROHAB o Vereador Djalma Nery, a Equipe Técnica da Associação Veracidade e Maitá – ATHI, Liderança da Ocupação Em Busca de uma Moradia – OEBUM Érica e o Marcelo (PCB), onde reivindicaram moradias, pois relatam que os moradores da ocupação sofrem com uma erosão que aumenta com cada chuva.

Após a reunião, ficou definido uma reunião no Paço Municipal na próxima quarta-feira (13 de dezembro) com todos os órgãos competentes.

