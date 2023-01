Rodson busca parcerias para novos projetos habitacionais

De acordo com o Presidente da Prohab Rodson, na próxima quarta-feira (1), haverá uma reunião no Paço Municipal com a presença do Superintendente Geral da Caixa Econômica Federal, com o Gerente Geral da Caixa - Agência de São Carlos e a Secretaria de Governo, onde serão abordados assuntos sobre financiamentos imobiliários e créditos para habitação de interesse social, ou seja, algumas possíveis soluções para minimizar o déficit habitacional no município.

“A demanda por casas populares em São Carlos é muito grande, existem muitas pessoas de baixa renda que sonham em adquirir sua casa própria, por isso, estou buscando esta parceria entre Prohab e Caixa para facilitar o financiamento da construção dessas moradias ”, completa Rodson, Presidente da Prohab.

No início desta semana, o Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) Rodson Magno, juntamente com a Diretora Financeira da Prohab Giselle Torquato, reuniram-se com o Gerente Geral da Caixa Econômica Federal de São Carlos, Aguinaldo Donisete Alves Pinto, para buscar viabilidade de parcerias com a Caixa, no sentido de conseguir facilidades nos financiamentos para a construção de casas populares.