Revista internacional dá ênfase a estudo de pesquisadores da USP São Carlos

Um estudo publicado neste mês de dezembro pela renomada e indexada revista norte-americana “International Journal of Health Sciences”, divulgou os resultados de uma pesquisa que investigou os efeitos sinérgicos do tratamento clínico com fotobiomodulação combinada com o vacuoterapia no combate à dor, recuperação da amplitude total de movimento mandibular e qualidade de vida em pacientes com Disfunção Temporomandibular (DTM).

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é um conjunto de sintomas que prejudica a articulação temporomandibular (ATM) e a musculatura da mastigação. Ainda não há uma causa específica para a DTM, porém excesso de ansiedade, predisponibilidade genética e certos hábitos, como apertar os dentes e roer unhas podem aumentar a sua probabilidade, sendo que pode ocorrer em todas as faixas etárias.

A pesquisa, traduzida em um ensaio clínico, contou com a participação de quatorze pacientes com DTM, com a utilização de um aparelho de fotobiomodulação e vacuoterapia para tratamento em três regiões da face: articulação temporomandibular, fibras anteriores do músculo temporal e toda extensão do músculo masséter. O tratamento foi realizado duas vezes por semana, durante quatro semanas, totalizando oito sessões.

Os resultados apresentaram-se muito animadores, sendo que a intensidade das dores manifestadas pelos pacientes foi significativamente reduzida, enquanto se verificou um aumento da amplitude mandibular (abertura da boca) com uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes.

Este estudo, cujo artigo é assinado pelos pesquisadores, Prof. Dr. Vitor Hugo Panhóca, Drª Marcela Sene-Fiorese e Prof. Dr. Vanderlei Salvador, todos do IFSC/USP, Patrícia Eriko Tamae (UNICEP), e Protª. Drª. Fernanda Rossi Paolillo (UEMG). (Rui Sintra - jornalista - IFSC/USP)

