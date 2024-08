Reunião define segurança para as comemorações do dia de Nossa Senhora Aparecida Babilônia

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, coordenou mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), ferramenta que reúne um conjunto de instituições que incide sobre a política de segurança do município com o objetivo de ser um espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança pública, para debater e propor ações de redução à violência e criminalidade.

Em pauta, várias ações importantes para esse mês, porém a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Babilônia tevê um destaque especial, já que é a mais tradicional festa religiosa da cidade e atrai muitas pessoas ao santuário e demanda uma ação muito bem articulada entre todas as instituições que atuam para garantir a segurança de todos no local que fica na área rural de São Carlos.

Estiveram presentes na reunião representantes da Polícia Militar, Rodoviária e Bombeiros, a concessionária Intervias, que administra a Rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), Guarda Municipal, Secretaria de Transporte e Trânsito, Departamento de Fiscalização, o Reitor do Santuário, Padre Everton Luchesi, além das demais secretarias que compõe o GGI-M onde decidiram as estratégias para receber, acolher e proporcionar aos fiéis e visitantes toda a estrutura de segurança para o evento que devem receber cerca de 30 mil pessoas.

O Reitor do Santuário, Padre Everton Luchesi, explica que a reunião do GGI-M é muito importante porque tudo é definido em um único local, onde todas as pessoas envolvidas estão presentes. “É onde definimos os detalhes de um evento importante para a cidade, 158 anos do Santuário da Babilônia, toda a estrutura preparada antecipadamente, nos ajuda a acolher bem nossos fiéis que esse ano vão poder comemorar o Tríduo da Babilônia a partir do dia 12 com uma missa às 19h30 celebrada pelo Padre Antônio de Dourado, no dia 13 missa e show com a Banda Shalom, no dia 14 procissão e missa às 19h30 e no dia 15 de agosto, 11 missas a primeira às 3h da manhã e a última às 18h, além é claro de toda a estrutura de alimentação”.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, acredita que com o planejamento antecipado a festa vai ser um sucesso como das outras vezes. “Nós tratamos vários assuntos referentes ao calendário do mês e foi alinhada toda as ações da festa da Babilônia, o que cada instituição vai fazer e conseguimos em pouco tempo planejar todo o esquema de segurança, contamos com o apoio da Polícia Rodoviária e do pessoal da Intervias que definiram a logística na Rodovia SP 215 que liga a cidade ao santuário. Como várias pessoas costumam fazer o trajeto a pé, a nossa orientação é para que façam usando o caminho de terra e não a rodovia. Estamos alinhados, acredito que vai ser um sucesso”, finaliza Gardini.

Outras operações que já fazem parte do calendário mensal também são discutidas, como operações de escapamentos, fiscalizações em praças e bares, operações de sucatas, saturação na área rural, que são ações cooperadas das instituições como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Departamento de Fiscalização, entre outras.

