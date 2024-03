Restaurantes populares irão oferecer cardápio especial de Páscoa nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, pasta responsável pelos restaurantes populares, vai oferecer um cardápio especial de Páscoa nesta quinta-feira, dia 28 de março.

Em todas as unidades o cardápio será o mesmo: arroz, feijão, peixe a escabeche, batata, salada de pepino e bombom de sobremesa.

Vale lembrar que o cardápio é preparado por orientação de nutricionista e todas as refeições podem ser adquiridas por apenas R$ 1,00. Crianças menores de 5 anos, idosos e pessoas com deficiência não pagam.



Os restaurantes populares do São Carlos VIII, Cidade Aracy, Antenor Garcia e Santa Felícia, fecham na Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo), celebrado esse ano no dia 29 de março e reabrem na segunda-feira, dia 1º de abril.



Nas unidades do São Carlos VIII (Rua José Nazari, esquina com a Rua Capitão Luiz Brandão), e do Santa Felícia (rua José Quatrochi, Nº 40), são disponibilizadas refeições no almoço no horário das 11h30 às 13h. Já nas unidades do Antenor Garcia (Rua Jaime Bruno, nº 55) e do Cidade Aracy (Avenida Vicente Laurito, nº 68) são oferecidas refeições no jantar, sempre das 18h às 19h30.