Região da Vila Prado vai ganhar Parque Linear

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, vai construir um parque linear - “Parque da Estação” - anexo ao piscinão da Travessa 8, um investimento de R$ 2,2 milhões.



O objetivo é colocar à disposição da população da região da Vila Prado pista de caminhada, academia ao ar livre, playground para as crianças, área de alimentação e área pet.



O futuro Parque da Estação está em fase da licitação das propostas, com empresas habilitadas que comprovaram capacidade financeira e técnica e de acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas nos próximos 10 dias serão abertos os envelopes de propostas, com a homologação da empresa vencedora, assinatura de contrato e emissão da ordem de serviço até o final do mês de fevereiro.

“É uma demanda da comunidade e do Ministério Público (MP), através do promotor Flavio Okamoto, que participou da discussão para a construção desse importante equipamento público para atender os moradores dos bairros Lagoa Serena e Vila Prado, assim como a cidade já possui o kartódromo, a FESC e o Parque Linear do bairro Cidade Aracy”, explica João Muller, secretário de Obras Públicas.

Os parques lineares, como o nome sugere, têm comprimento maior que a largura, formando uma “linha” de área verde. Eles são construídos paralelamente a cursos d’água, como rios e córregos, acompanhando seus trajetos, configurando muito mais do que um espaço de lazer e convivência que deixa a cidade mais bonita e agradável, sendo também importantes para a preservação dessas áreas, chamadas pelos especialistas de “fundos de vale”.

