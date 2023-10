Região da Rotatória ficará interditada nesta quarta-feira

Essa é mais uma obra contra enchentes que o município executa para resolver o problema na região - Crédito: Divulgação

A região da Rotatória do Cristo ficará interditada nesta quarta-feira, 10, para que sejam descarregados e instalados os tubos que serão utilizados pelo Saae para a alteração do traçado do emissário de esgoto da região.

O aviso foi passado via assessoria de imprensa, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas na tarde desta terça-feira, 10. Segundo a nota, a Prefeitura também realizará a canalização do córrego do Mineirinho na chegada do córrego Monjolinho.

Essa é mais uma obra contra enchentes que o município executa para resolver o problema na região. Com custo estimado de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 1,05 do Governo do Estado e R$ 750 mil de recursos próprios da Prefeitura, a obra tem prazo de 90 dias para conclusão e será executada pela empresa vencedora do processo licitatório, a Verde Bianco Engenharia de São Paulo.

Como rota alternativa a sugestão é a conversão no antigo restaurante Casa Branca a direita, descendo para o Shopping pela avenida Bruno Ruggiero Filho.

