Região Cidadã finaliza a primeira etapa e ouve moradores da região do Jockey Club

Secretários ouviram as demandas dos moradores presentes - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração Regional, realizou na noite da última segunda-feira, 25, no Espaço Semear, no Jardim Embaré, mais uma reunião do programa “Região Cidadã”. Essa foi a nona e última reunião dessa primeira fase do programa, que visa aproximar a população do serviço público, onde a população tem a oportunidade de colocar suas demandas para os secretários e diretores presentes e saber da administração pública quais os serviços realizados, planejados ou em execução na região e também na cidade.

O programa dividiu a cidade em 9 regiões, agora foi a vez da região 2 que compreende os bairros Jockey Clube, Cidade Jardim, Embaré, Paulistano, Hikare, Parque Delta, os Condomínios Dahma, e demais localidades da região, ao todo são 37 locais entre bairros, condomínios, residenciais e chácaras.

O secretário de Governo, Netto Donato, iniciou a reunião mostrando as principais obras executadas na região, como recape da Vila Celina, Delta, Hicare, Paulistano, Parque Industrial, Jockey, reforma da USF do Delta, pavimentação do Tutoya do Vale, acesso ao Buritis, Arcoville, Embaré e Vista Alegre pela rua Ray Wesley Herrick, obras de drenagem do Aracê de Santo Antônio, Valparaíso e Tutoya do Vale. Na sequência falou das melhorias na cidade que beneficiam todos como a contratação de mais médicos, reforma e manutenção das unidades de saúde, novos Raio X na UPA Vila Prado e no CEME, mutirões de exames e de cirurgias eletivas na saúde para redução de filas no município, construção e ampliação de escolas, abrindo novas vagas, contratação de mais professores, entrega no início do ano letivo dos uniformes e material escolar para todos os alunos da rede municipal, mais tecnologia com os óculos especiais para deficientes visuais e mais de R$ 3 milhões investidos em câmeras e alarmes em todas as escolas municipais, maior recape da história, mais de 120 milhões investidos, além de várias obras contra as enchentes.

Após a apresentação, os secretários ouviram as demandas dos moradores presentes, entre as principais a melhoria do acesso aos bairros da região do Embaré, limpeza, transporte público e iluminação. Todas as demandas foram prontamente respondidas pelos secretários presentes, anotadas e posteriormente encaminhadas para as secretarias responsáveis.

Netto Donato secretário de Governo fez um breve balanço do programa. “Hoje encerra o primeiro ciclo das visitas nas regiões da cidade, foram feitas 9 reuniões, ouvindo a população, entendendo as demandas, um trabalho grande do secretário Walcynir Bragatto e os frutos já estão sendo colhidos. Encerramos com a sensação de dever cumprido e nos próximos meses iniciaremos uma nova rodada trazendo aquilo que foi realizado”.

Walcinyr Bragatto, secretário de Administração Regional, responsável pelo programa, ressalta que é uma grande oportunidade de conversar diretamente com a população, ouvindo suas reivindicações. “A presença dos secretários é muito importante para entender as demandas da população. É o primeiro ano da secretaria de Administração Regional e melhorias estão sendo feitas com a ajuda e o trabalho de todas as pastas”, finaliza o secretário.

Além dos moradores dos bairros, estiveram presentes secretários municipais, diretores e os vereadores Marquinho Amaral, presidente da Câmara Municipal, Bira e Professora Neusa, no momento licenciada do cargo.

