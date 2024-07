Reforma das USF’s do Itamaraty e do São Rafael será finalizada em 15 dias

Foi realizada reforma no telhado para controle de infiltrações, troca de fiação elétrica, rede lógica, telefonia e iluminação - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos está finalizando a reforma das unidades de saúde da família (USF’s) do São Rafael e do Itamaraty, um investimento de R$ 593.289,61 com recursos próprios.

A reforma foi necessária para a ampliação de salas (acolhimento, multiprofissionais, de atividade coletiva, de esterilização, expurgo e DML - Depósito de Material de Limpeza), construção da farmácia, ampliação dos banheiros para os servidores, construção de duas recepções em alvenaria para as duas equipes, pavimentação do acesso a sala coletiva, construção de duas recepções em alvenaria também para as duas equipes.

Além disso, foi realizada uma reforma ampla no telhado para controle de infiltrações, troca de fiação elétrica, rede lógica, telefonia e iluminação, troca de caixas d’água, pintura interna e externa, instalação de película para controle solar, além da instalação de identificação visual.

As Unidades de Saúde da Família atendem entre 50 e 60 usuários do SUS por dia. Cada uma tem mais de 4 mil pessoas cadastradas de acordo com o território. A equipe de cada uma é composta por médico de saúde da família, dentista, enfermeiros, auxiliares e agentes comunitários de saúde. As consultas são sempre agendadas e os tratamentos acompanhados pela equipe multidisciplinar.

A Secretaria Municipal de Saúde acredita que em 15 dias as obras já estejam finalizadas.

Leia Também