Rede de supermercados faz doação de 7 toneladas de alimentos ao Fundo Social de São Carlos

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos recebeu sete toneladas de alimentos doados pela rede de supermercados Savegnago na manhã desta quinta-feira, 9. Os alimentos serão repassados para entidades assistenciais do município, conforme solicitações e atendendo ao critério do número de pessoas assistidas por entidade.

A doação faz parte de uma iniciativa da rede de supermercados denominada “Fidelidade com Propósito”, em que a entrega de selos de desconto é revertida em cestas básicas. Segundo a empresa, somando as lojas de todo o interior de São Paulo, incluindo as unidades instaladas em São Carlos, foram entregues mais de 70,3 milhões de selos, o que resultou na doação de alimentos para 20 cidades.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha Garcia, agradeceu a parceria e o apoio concedido ao município nos últimos anos. “O Savegnago sempre nos apoiou em ações e, desde o início da pandemia, tem contribuído com cestas básicas para socorro às famílias que atendemos através de entidades assistenciais. Agora, na ação “Fidelidade com Propósito”, foram arrecadadas 140 toneladas e distribuídas entre as 20 cidades onde o Savegnago tem supermercado. Essa contribuição vai ser muito importante para que apoiemos famílias são-carlenses que estão passando por dificuldades”, explica Lucinha.

