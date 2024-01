Recursos do incentivo financeiro adicional serão repassados aos agentes de combate às endemias

Em dezembro, os agentes comunitários de saúde já haviam sido contemplados com o benefício por conta do repasse dos recursos por parte do Governo Federal, que encaminhou o valor aos cofres públicos municipais no início de dezembro e, portanto, permitiu à Prefeitura repassar os créditos aos servidores na mesma folha de pagamento.

Já o benefício destinado aos agentes de combate às endemias foi creditado nas contas do município apenas após o fechamento da folha de pagamento, o que impediu o repasse a estes servidores na folha do mês de dezembro e fez com que o pagamento, de dois salários mínimos por servidor, seja feito nesta quinta-feira (01/02).

Vale lembrar que o recebimento do IFA não impede os agentes de combate às endemias de serem novamente contemplados em 2024, bastando, para isso, o Governo Federal encaminhar os recursos à Prefeitura Municipal de São Carlos em tempo hábil. O mesmo se aplica aos agentes comunitários de saúde, que também poderão novamente receber o incentivo neste ano.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, irá efetuar, na folha de pagamento do mês de janeiro, o repasse dos recursos do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) aos agentes de combate às endemias, relativo ao ano de 2023, a todos os servidores desta categoria que se enquadram na Lei Municipal nº 21.246/2022.