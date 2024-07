Recarga para carros elétricos entra em operação no Posto Castelo, na rodovia na Washington Luís

Crédito: Divulgação

Entrou em operação no Posto Castelo de São Carlos, a recarga para carros elétricos, um passo importante rumo à sustentabilidade na região Central do estado e à expansão dessa infraestrutura.

Foram instalados três pontos de recarga automotiva, duas delas para abastecimento rápido, no pátio central, na rodovia Washington Luís. Segundo Martinho Arruda Botelho, conselheiro do posto, “os pontos de recarga são importantes para colaborar e conscientizar turistas e residentes para o uso do carro elétrico em viagens”.

Pioneira na eletrificação de carros e estradas em todo o Brasil, a Volvo está investindo R$ 70 milhões para expandir a infraestrutura de recarga de veículos elétricos em todo o país, totalizando mais de 100 carregadores e 200 conectores de recargas. “O Castelo em São Carlos, é o 50º eletroposto inaugurado no Brasil para contribuir com a adoção do carro elétrico e redução na emissão de gases de efeito estufa. O objetivo da Volvo Car Brasil é levar a eletrificação a mais pontos, para que os proprietários de veículos elétricos possam fazer suas viagens com mais comodidade”, informa Guilherme Galhardo, Head de Eletrificação e Diretor de Digital da montadora sueca no país.

