Recape altera o trânsito na região da rodoviária

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), informa que a partir desta quarta-feira (09/10), trecho da Avenida São Carlos compreendido entre a Rua Jacinto Favoretto e a Rua Dr. Eugênio de Andrade Egas sofrerá interdições parciais para recapeamento da via com fresa e capa asfáltica.

Confira as interdições e desvios previstos para a Avenida São Carlos nesta quarta-feira (09/10):

- Interdição no sentido centro-rodovia da Rua Jacinto Favoretto até Rua Cezar Ricome;

- Desvios previstos no sentido centro-rodovia SP-310: os ônibus urbanos e interurbanos serão desviados na confluência da Avenida São Carlos com a Rua Orlando Damiano; os demais veículos serão desviados na confluência da Avenida São Carlos com a Rua Jacinto Favoretto;

Interdições na quinta e sexta-feira (10 e 11/10):

- Interdição no sentido centro-rodovia da Rua Cezar Ricome até a Rua Dr. Eugênio de Andrade Egas;

- Desvios previstos sentido centro-rodovia SP-310: os ônibus urbanos e interurbanos serão desviados na confluência da Avenida São Carlos com a Rua Orlando Damiano. Os demais veículos serão desviados na confluência da Avenida São Carlos com a Rua Cezar Ricome;

- Desvios previstos sentido rodoviária-rodovia SP-310: os ônibus urbanos, interurbanos e demais veículos serão desviados pela Rua São Joaquim até a Rua Dr. Eugênio de Andrade Egas, retornando na Avenida São Carlos na Praça da Independência (Cemitério Nossa Senhora do Carmo);

Interdições na segunda e terça-feira (14 e 15/10):

- Interdição no sentido rodovia SP-310-centro da Rua Dr. Eugênio de Andrade Egas até a Rua Cap. Alberto Mendes Junior;

- Desvios previstos sentido rodovia SP-310-Centro: os ônibus urbanos e interurbanos serão desviados na confluência da Avenida São Carlos com a Avenida das Gardênias, Avenida das Azaléas, Avenida Trabalhador São-Carlense até Rua Dona Alexandrina. Os demais veículos serão desviados na confluência da Avenida São Carlos com a Avenida das Gardênias, Avenida das Azaléas até Avenida Trabalhador São-Carlense;

A SMTT recomenda aos condutores que utilizem as rotas alternativas que estarão sinalizadas e evitem passar pelos locais com interdições. As interdições serão parciais.

