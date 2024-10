Rajadas de vento atingem São Carlos na noite desta quinta-feira

Fortes rajadas de vento atingem bairros de São Carlos na noite desta quinta-feira. Conforme previsão do tempo, uma frente fria no oceano influencia o tempo no estado de São Paulo. Não há previsão de chuva para São Carlos nas próximas horas.

Segundo o IPMET de Bauru, nesta sexta-feira, o tempo volta a ficar estável e com poucas nuvens no interior do estado de São Paulo, devido a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal.

Temperaturas mínimas em ligeiro declínio e ventos moderados, com rajadas de ventos ocasionais ao longo do dia.

