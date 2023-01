Morador denuncia problemas de infraestrutura na Quinta dos Buritis

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

Um morador residente no condomínios de chácaras Quinta dos Buritis, logo após o Varjão e às margens da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), revoltado, entrou em contato com o São Carlos Agora nesta segunda-feira, 30, para denunciar problemas de infraestrutura que atinge o bairro.

Garantindo residir no local desde 2010 disse que o rol de reivindicações é extenso. Garantiu que, mesmo no século 21, há imóveis onde existem fossas, já que o local seria desprovido de esgoto encanado. Disse ainda que as ruas são de terra e para piorar, sem captação de água pluvial.

E com o advento das frequentes chuvas, em sua maioria de forte intensidade, as ruas da Quinta dos Buritis ficam em estado comprometedor, difícil de transitar com os veículos. “Na estrada municipal se formou uma lagoa”, lamentou.

