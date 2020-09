Quero Pizza Delivery inaugura neste sábado (19) com preços especiais

Crédito: Quero Pizza Delivery

Neste sábado (19), a partir das 19h, inaugura em São Carlos um delivery de dar água na boca.

A Quero Pizza Delivery chega com um cardápio recheado de sabores. As pizzas são feitas com produtos de qualidade. A entrega é super rápida. O melhor: com aquele precinho bacana.

Pensou em pizza? Pensou Quero Pizza! Todo dia uma promoção diferente para você. Ligue (16) 3412-9321 ou pelo no Whatsapp (16) 99133-1708 ou venha até nossa loja. Avenida Comendador Alfredo Maffei, 4386, Jardim São Carlos. (Próximo da rotatória da escola Educativa).

Experimente a melhor pizza da cidade!

